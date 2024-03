Praxis von Christoph Braun Ärztemangel in Kleve – Nachfolger gesucht und gefunden

Hausarzt Claus W. Frey (71) hatte im Juni 2023 eine Praxis in Kleve an der Hoffmannallee eröffnet. Über mangelnde Arbeit konnte sich der Mediziner von Beginn an nicht beklagen. Jetzt, acht Monate später, hat Frey seine Praxis aus persönlichen Gründen bereits wieder geschlossen (wir berichteten). Die Patienten müssen sich erneut auf die Suche nach einem neuen Allgemeinmediziner machen. Die medizinischen Versorgungslücken im Kreis Kleve werden ebenso größer wie die Wartezimmer voller.