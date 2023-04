Heilpädagogisches Angebot Praxis Apfelbaum an neuem Standort in Kleve

Zu einem Tag der offenen Tür hatte die Heilpädagogisch-Inklusionstherapeutische Praxis Apfelbaum Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Kitas, Jugendämtern, Schulen und Arztpraxen sowie Vertreter der politischen Gremien in ihre neuen Praxisräume im ehemaligen Elefantenschuhwerk in der Hoffmannallee 53A in Kleve eingeladen. In den einzelnen Therapieräumen erläuterten die Mitarbeiter die Grundzüge ihre täglichen Arbeit in Frühförderung, heilpädagogischen Förderung, Autismustherapie und therapeutischer Schulbegleitung KIM. Sie gaben Einblicke in Traumatherapie, Spieltherapie und die Bewegungsangebote in der Praxis. In Einzelgesprächen mit den Gästen hatten Petra Schumacher und ihr Team die Möglichkeit, die Leistungen der Praxis Apfelbaum deutlich zu machen.