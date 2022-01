Neue Häuser in Kleve : Bürgerversammlung für geplantes Baugebiet am Wald

Für das Baugebiet am Wald wird es eine Bürgerversammlung geben (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kleve An der Poststraße in Kleve, am Bundeswehrgelände, soll gebaut werden. Doch viele Grundstückbesitzer sind gegen ein künftiges Baugebiet auf ihrem Grund und Boden..