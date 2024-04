Hauptgewinn von 700.000 Euro Lotterie schüttet 1,4 Millionen Euro in Kalkar aus

Kalkar ist um 1,4 Millionen Euro reicher: Die Postcode-Lotterie schlug am Samstag mit ihrem Team um Ex-Olympiasiegerin Katarina Witt auf dem Marktplatz auf. Im Mittelpunkt stand Hauptgewinner Hans, der einen Scheck in Höhe von 700.000 Euro erhielt. Doch nicht nur er durfte sich freuen. Wer die gleiche Postleitzahl wie der Hauptgewinner hatte, profitierte ebenfalls von den 1,4 Millionen Euro. 412 Lotterie-Gewinner mit der Postleitzahl 47546 bekommen 1699 Euro pro Los überwiesen, wie die in Deutschland seit 2016 tätige Lotterie mitteilt. Wer zwei Lose hat, bekommt 3398 Euro, bei drei Losen sind es 5097 Euro. In der Summe werden also weitere 700.000 Euro ausgeschüttet.