Geldversorgung im Kreis Kleve Postbank verlässt Bedburg-Hau – was wird aus Filiale in Kleve?

Kleve · Die Postbank zieht sich aus der Partnerfiliale der Deutschen Post am Klosterplatz in Bedburg-Hau zurück. Der Termin steht bereits fest. Die Zukunft der eigenen Filiale am Klever Bahnhof ist noch offen.

02.02.2024 , 13:39 Uhr

Die Postbank wird ihr Angebot in der Partnerfiliale der Deutschen Post in Bedburg-Hau zum 30. April einstellen. Foto: Ludwig Krause