Mitarbeiter schon informiert Postbank-Filiale in Kleve schließt – auch Entscheidung in Emmerich gefallen

Bereits seit einiger Zeit wird darüber spekuliert, wie die Postbank ihr Filialnetz in Zukunft aufstellen wird. Dass Geschäftsstellen gestrichen werden, war klar. Es ging lediglich noch um die Frage, welche und wie viele betroffen sind. Jetzt gibt es wohl zumindest in Kleve Klarheit: Die Postbank-Filiale am Klever Bahnhof soll der Streichliste zum Opfer fallen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür zwar noch nicht. Nach Informationen unserer Redaktion wurden die Mitarbeiter aber bereits informiert. Im kommenden Jahr soll es so weit sein. Dann werden in der Filiale keine Postdienstleistungen und kein Bankgeschäft mehr angeboten.