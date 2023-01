Feuer an der Hafenstraße Postauto geht mitten in Kleve in Flammen auf

Diesen Anblick gibt es auch nicht häufig: In der Klever Innenstadt stand am Mittwochnachmittag ein Transporter der Deutschen Post in Flammen. Innerhalb weniger Minuten entwickelte sich das Feuer an der Hafenstraße zum Vollbrand, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Augenzeugen berichteten, dass es neben geplatzten Reifen und zersplitterten Schreiben auch zu Explosionen gekommen sein soll – ganz so als sei Feuerwerk an Bord gewesen. Das konnte die Feuerwehr zunächst nicht bestätigen.