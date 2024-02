Standesamt, Heiratsmesse, Hochzeitsquartier Wie die Post in Moyland künftig mehr auf Hochzeiten setzen möchte

Zusätzlich zum Restaurant möchte man in der Post noch engagierter im Bereich Hochzeiten werden. Dafür arbeitet das Team auch enger mit dem Hochzeitsquartier Kalkar zusammen. Das bietet bisher mehr als 43 verschiedene Gewerke rund ums Thema Hochzeit am Mühlenhof in Kalkar. Nun bekommt es ab dem 1. März auch eine feste Bleibe in der Post. Das Hochzeitsquartier eröffnet dort nämlich eine Außenstelle.