Warnstreik am Montag Post-Mitarbeiter in Kleve legen erneut die Arbeit nieder

Auch in Kleve legten Beschäftigte die Arbeit nieder. Sie demonstrierten zunächst vor dem Werksgelände an der Kalkarer Straße, ehe sie in die Klever Fußgängerzone zogen. Damit dürften wie bereits bei vorherigen Streiks in Kleve auch am Montag Sendungen liegen geblieben sein. Das Unternehmen kritisierte die Streiks als „überzogen“.