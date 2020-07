Kalkar und Materborn : Post-Filialen öffnen wieder

Für die die Post-Filiale in Materborn wurde ein neuer Pächter gefunden. Foto: Guido Schulmann

Kleve-Materborn Für die Standorte Materborn und Kalkar wurde ein Nachfolger gefunden. Der frühere Betreiber hatte die Geschäftsräume sehr kurzfristig verlassen müssen.

Vor rund fünf Wochen standen die Kunden der Post-Filialen in Materborn und Kalkar plötzlich vor verschlossenen Türen. „Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war nicht mehr gegeben. Deswegen waren wir gezwungen, beide Filialen zu schließen“, sagte eine Sprecherin damals auf Anfrage unserer Redaktion. Eine genauere Begründung wollte die Sprecherin nicht geben. Der Betreiber der Post-Filialen an der Monrestraße 36 in Kalkar und an der Kapellenstraße 13 in Kleve-Materborn war laut Post der selbe. Ihm wurde gekündigt. Jetzt sind für beide Standort Nachfolger gefunden worden.

„Die Deutsche Post eröffnet am 8. September eine neue Filiale in Kleve-Materborn im Tobacco & More Materborn, Kapellenstraße 13“, teilte sie am Donnerstag mit. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale an gleicher Stelle, die mit Ablauf des 10. Juni geschlossen wurde. „Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Kleve-Materborn wieder sichergestellt“, so die Post. Tobacco & More gibt es in Kleve bereits an anderen Stellen.

In der neuen Filiale können die Kunden beispielsweise Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Das wird auch die übrigen Geschäftsleute in dem Gebäude freuen. 2015 startete an der Kapellenstraße das Projekt „Wir in Materborn“ in den ehemaligen Räumlichkeiten des Werzeugfachhandels van Beusekom. Vier Klever Händler, außer der Post noch der Schuhmacher Norbert Leenders, ein CD-Händler sowie Bürobedarf Menges, hatten sich damals zusammengetan.