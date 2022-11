Landratskandidaten 2022 : Christoph Gerwers setzt auf Erfahrung

Christoph Gerwers ist seit 2009 Bürgermeister von Rees. Nun möchte der 59-Jährige Landrat im Kreis Kleve werden. Er tritt als Kandidat der CDU an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Serie Kreis Kleve Wir stellen die Kandidaten zur Landratswahl am 27. November vor. Christoph Gerwers geht für die CDU ins Rennen. Der Reeser Bürgermeister will damit punkten, dass er wisse, wie man in unsicheren Zeiten eine Verwaltung führt.