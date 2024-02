Großeinsatz in Bedburg-Hau Porsche 911 bei Unfall komplett zerstört – Fahrer geflüchtet

Rätselhafter Unfall in der Nacht zum Sonntag: Um 1.42 Uhr wurde die Feuerwehr zur Uedemer Straße in Bedburg-Hau gerufen. Ein total zerstörter Porsche Carrera 911 lag weit abseits der Fahrbahn in einem angrenzenden Feld, von einem Fahrer war nichts zu sehen.