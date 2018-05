Kreis Kleve : Popgesang in der Kreismusikschule

Kreis Kleve Der Workshop der Kreismusikschule mit Dita Kosmáková lädt am Samstag, 9. Juni von 10 - 18 Uhr in der Kreismusikschule Kleve zum Popgesang ein . Auf der Grundlage der Complete Vocal Technique (CVT) zeigt die Sängerin und Gesangspädagogin Dita Kosmáková aus Dortmund was beim Popgesang wichtig ist.

Die CVT-Methode eignet sich gleichermaßen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Jede(r) Sänger/in gewinnt schnell einen Überblick über die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und kann so die Arbeit an technischen Gesangs-Problemen konkreter und effizienter gestalten.

Der Kurs dauert von 10 - 18 Uhr, es ist eine aktive oder passive Teilnahme möglich. Die Kosten betragen 80,- Euro (aktiv) und 50,- Euro (passiv).



Weitere Informationen und Anmeldungen über KMS Kleve, Tel. 02821 - 45103 und unter www.kms-kleve.de .

(RP)