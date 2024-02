Bestätigung für junge Menschen Pop-Up-Ausstellung bei Galeria in Kleve

„Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal das Schaufenster für die Pop-Up-Ausstellung des SOS-Kinderdorfs Niederrhein zur Verfügung gestellt. Und das war ein voller Erfolg. Unsere Kundinnen und Kunden hatten große Freude an den Blumengestecken, den österlichen Dekorationen und den handwerklichen Produkten wie Insektenhotels und Vogelhäuschen“, sagt Mathijs Driessen, Galeria-Filialgeschäftsführer in Kleve. Und führt weiter aus: „Wir freuen uns schon sehr, dass wir nach den Wintermonaten einen lebendigen Akzent in die Fußgängerzone bringen können.“