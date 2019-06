Am Wochenende in Pont : Auf ins Abenteuer: Tolkien-Tage in Pont

Pont Drei Tage lang dreht sich alles um den britischen Erfolgsautor. Elben, Orks und Zwerge bevölkern dann den Niederrhein. Viele Besucher erwartet.

Abtauchen in eine andere Welt, einer in der es von Zwergen, Elben, Hobbits und manch düsteren Gestalten wimmelt, das ist am Wochenende in Pont möglich. Dann verwandelt sich der Ort, die Tolkien-Tage stehen an. Die Hommage an den britischen Buchautor zog im vergangenen Jahr 6000 Besucher an. Viele davon kommen in Gewandung, wie man sie aus den Herr-der-Ringe-Filmen kennt. Es sind Lagergruppen vor Ort, wie zum Beispiel das Buntvolk, das einen Querschnitt durch Mittelerde darstellt. Phantastisch wird es auch bei der Gruppe „Das kleine Königreich“. Selbst in der warmen Sonne sorgt der Anblick des Friesenteams Rheingold für kalte Schauer. Die Nazgûl in ihren dunklen Gewändern und mit ihren edlen Pferden sind schon ein besonderer Blickfang. Wer sich noch schnell in eine Gewandung wirft, der kann am Kostümwettbewerb teilnehmen. Das ist nur einer von vielen Programmpunkten.