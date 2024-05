McHolland an der Alten Bahn Dieser Imbiss in Bedburg-Hau könnte kaum niederländischer sein

Eine mannshohe Pommestüte vor dem Eingang, niederländisch sprechendes Personal an der Fritteuse, Werbeschilder, die mit „Proef nu“ (deutsch: Probiere jetzt) anlocken, und dazu noch kleine Preise – bei „McHolland“ an der Alten Bahn in Bedburg-Hau könnte man den Eindruck gewinnen, im Nachbarland zu sein. Der Name des Imbisses ist Programm.