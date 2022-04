Heuschnupfen-Saison : Pollenflug am Niederrhein – Apotheken geben Allergie-Tipps

Info

Kleidung nicht im Schlafzimmer wechseln So wird vermieden, dass an der Wäsche haftende Pollen aufgewirbelt werden und zu nächtlichen Allergieschüben führen.

Trocknen Frisch gewaschene Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche nicht im Freien, sondern in der Wohnung trocknen. Draußen könnten sich Pollen anheften und so in die Wohnung gelangen.

Haare abends waschen Haare sollten abends gewaschen werden, damit an den Haaren haftende Pollen die Allergie nicht im Bett verstärken.

Lüften Die Wohnung nur in den Zeiten zu lüften, wenn möglichst wenige Pollen fliegen: In Städten sollten die Fenster in den frühen Morgenstunden, auf dem Land hingegen am späten Abend geöffnet werden.