Wechselnde Kennzeichen Polizisten stellen verdächtiges Fahrzeug sicher, das wohl gestohlen wurde

(RP) Zwei Beamten des grenzüberschreitenden Polizeidienstes ist am Mittwoch gegen 14 Uhr ein grauer Toyota mit polnischen Kennzeichen aufgefallen, der einige Tage zuvor noch an derselben Stelle an der Neerfeldstraße in Kellen mit österreichischen Kennzeichen gestanden hatte. Es stellte sich heraus, dass beide Kennzeichen als gestohlen im Fahndungssystem geführt werden und die Identifikationsnummer des Wagens entfernt wurde. Somit bestand der Verdacht des Pkw-Diebstahls und Kennzeichenmissbrauchs, woraufhin das Fahrzeug sichergestellt wurde.