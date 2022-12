Großeinsatz am Sonntag Polizei stoppt Messerangreifer in Kleve mit Schüssen

Schrecken am späten Abend des 1. Weihnachtsfeiertages. In der Klever Oberstadt fielen bei einem Polizeieinsatz Schüsse, ein Mensch wurde verletzt. Die Kreis Klever Polizei verweist für Auskünfte an das Polizeipräsidium Krefeld. Demzufolge ist ein 27-jähriger Mann aus Essen am Sonntagabend, 25. Dezember, durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden.