Verfolgungsjagd in Kleve Polizeiwagen rammt flüchtendes Fahrzeug

Der Fahrzeugführer aus Kranenburg befuhr den Treppkesweg, bog in die Straße Esperance und anschließend in einen Forstweg ab. Dort brachte der Fahrer seinen Wagen abrupt zum Stehen. Der Fahrer des Streifenwagens konnte aufgrund des Untergrunds eine Kollision nicht mehr verhindern und kollidierte gegen 14.07 Uhr mit dem schwarzen VW Passat. Durch die Kollision kam es zu keinem Personenschaden, jedoch wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die beiden polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle in den Wald. Beide konnten durch weitere Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Kleve in unmittelbarer Nähe gestellt werden.