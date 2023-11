Drei Festnahmen in NRW Betrüger sollen Insolvenzgeld in Millionenhöhe ergaunert haben

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für die Verfolgung Organisierter Kriminalität und Vermögensabschöpfung in Bochum hat am Mittwoch gemeinsam mit der Duisburger Polizei drei Haftbefehle vollstreckt und zwölf Wohn- und Geschäftsobjekte sowie mehrere Bankschließfächer durchsucht. Die Einsatzorte waren in Bedburg-Hau, Bottrop, Essen, Dinslaken, Düsseldorf, Duisburg, Isselburg, Kleve, Moers und Uedem, wie es in einer Mitteilung heißt.