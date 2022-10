Polizeikontrolle auf der B9 : Fahrer hatte keinen Führerschein und stand unter Drogen

Kleve/Goch Polizei hielt einen VW-Transporter auf der B9 in Asperden an. Der Fahrer verstieß gleich gegen mehrere Delikte.

Bei einer Verkehrskontrolle in Asperden auf der B9 hielt die Klever Polizei am Dienstag, 4. Oktober, einen VW-Transporter an. Bei der Verkehrskontrolle fiel der 33-Jährige Fahrer aus Kleve gleich mit mehreren Delikte auf: Nach dem Führerschein gefragt gab er an, dass dieser ihm bereits entzogen wurde. Außerdem bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei dem VW-Transporter fiel auf, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Die Kreis-Siegel und die HU-Plakette waren auch nicht echt, der VW nicht zugelassen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Transporter sichergestellt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren, so die Polizei.