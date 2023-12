„Verwunderlich, dass er überhaupt noch fuhr“ Polizei zieht verrosteten Kastenwagen aus dem Verkehr

Einen Fahrzeugschein konnte der Fahrer nicht vorlegen. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits in Polen aufgrund gefährlicher Mängel nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durfte. Der letzte Fahrzeughalter veräußerte das Fahrzeug an eine unbekannte Person. Eine Wiederinbetriebnahme war für dieses Fahrzeug nicht vorgesehen. Weitere Nachforschungen führten zu einem Eigentümer des Fahrzeugs aus Goch.