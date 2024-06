„Legen Sie einfach auf“ Polizei warnt vor Welle von Betrugsanrufen im Kreis Kleve

Es ist nur die jüngste Meldung in einer nicht enden wollenden Kette von telefonischen Betrugsversuchen im Kreis Kleve. Immer wieder nutzen Telefonbetrüger sogenannte „Schockanrufe“ um vor allem ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Dabei nutzen sie die Schocksituation und die Sorge um den Angehörigen und üben verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird. Die Betrüger versuchen außerdem die Angerufenen dazu zu bewegen, am Telefon zu bleiben und auf keinen Fall aufzulegen. So wollen sie verhindern, dass die Polizei oder vielleicht ein Verwandter angerufen werden. Trotz wiederholter Aufklärungs-Aktionen und Hinweisen von Polizei und Bankinstituten gelingt es den Kriminellen auch am Niederrhein, regelmäßig Beute zu machen.