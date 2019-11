Kriminelle versenden Briefe : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche im Kreis Kleve

Info

Betrug PC-Hacker Angebliche Microsoft Mitarbeiter melden sich per Telefon und behaupten, Hacker hätten sich Zugang zum privaten Computer verschafft. Die Betrüger verlangen den Zugang zum Rechner und die IBAN-Nummer. Anschließend werden Geldbeträge in Form von Gutscheinkarten gefordert. In einem Fall kaufte ein 56-jähriger Mann die Karten online und gab die Seriennummern telefonisch an den Betrüger weiter. Der hatte bereits ein PayPal-Konto auf den Namen des Opfers eingerichtet.

Betrug Gewinnspiel Ein 66-jähriger Mann erhielt einen Anruf in dem ihm mitgeteilt wurde, er bei einem Gewinnspiel gewonnen. Damit das Geld auf dem Transport zu ihm abgesichert sei, müsse er eine Gebühr zahlen, die er in Form von Guthabenkarten zahlen könne. Insgesamt kaufte der Mann in den kommenden Tagen in verschiedenen Supermärkten Karten im Wert von über 3000 Euro. Am Telefon gab er den Anrufern die Einlösecodes durch.