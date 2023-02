Aufmerksam hinterm Steuer Polizei im Kreis Kleve schlägt Alarm – vermehrt Unfälle durch Ablenkung

Die Polizei weist daher darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert, wie es in Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung steht. „Wäre der Fahrer oder die Fahrerin nicht abgelenkt gewesen und hätte der Verkehrssituation die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, wäre es in vielen Fällen nicht zu dem Unfall gekommen“, so die Polizei.