Europäischer Haftbefehl vollstreckt Polizei trifft gesuchten Mann in leer stehendem Haus an – Festnahme

Am frühen Mittwochmorgen (29. November 2023) trafen Einsatzkräfte der Polizei Kleve anlässlich eines Einsatzes wegen des Verdachts eines Hausfriedensbruchs am Treppkesweg auf ein Pärchen, das sich in einem leer stehenden Gebäude aufhielt. Bei der Überprüfung der Personen stellten sie fest, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl bestand.