Drei Haftbefehle : Polizei überlistet europaweit gesuchten Betrüger in Kalkar

Kreis Kleve Der Polizei im Kreis Kleve ist ein Schlag gegen einen europaweit gesuchten Betrüger gelungen. Wie die Beamten nun mitteilten, hätten sie den Großbetrüger am Mittwoch „mit seinen eigenen Waffen“ geschlagen.

Der 41-Jährige wurde von den Landeskriminalämtern Bayern und Hessen seit Jahren wegen gewerbsmäßigen Betruges gesucht. Der Mann soll in Kassel , München und Wolfratshausen Straftaten begangen und seine Opfer um sechsstellige Summen betrogen haben. Demnach liegen insgesamt drei Haftbefehle gegen ihn vor. Nachdem er sich schon längere Zeit auf der Flucht befand, wurde er europaweit per Haftbefehl gesucht.

In Zusammenarbeit mit der Fahndungsdienststelle des Polizeipräsidiums München sei dann am Mittwoch die Ortung des Gesuchten gelungen. In Kalkar schnappte die Falle zu. Der Mann hatte sich dort ohne Anmeldung in einem Neubaugebiet einen Unterschlupf gesucht. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft „und kann sein betrügerisches Handeln nicht mehr fortsetzen“, wie es von der Polizei heißt..