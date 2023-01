Polizei sucht Zeugen Versuchter Raub – 13-Jährige in Kleve geschlagen

Am Donnerstag, 12. Januar, gegen kurz vor 16 Uhr saß ein 13-jähriges Mädchen auf einer Bank an einer Bushaltestelle am Klever Bahnhof, als sich eine Unbekannte zu ihr setzte und sie ansprach. Nach Angaben des Kindes habe die Frau ihr dann unvermittelt an den Haaren gezogen. Die 13-Jährige konnte sich losreißen und lief in Richtung Bahnstraße. Die Unbekannte folgte ihr jedoch, zog ihr erneut an den Haaren und schlug das Mädchen. Dabei entriss sie der 13-Jährigen auch ihr Handy, welches das Mädchen zurückerlangen konnte.