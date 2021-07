Möglicher Brandstifter unterwegs : Zeugen gesucht nach weiterem Pkw-Brand in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Zum zweiten Mal nach Samstag hat auf der Straße „Fahnenkamp“ ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern. Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen und hofft auf Hinweise.

Am späten Mittwochabend ist es erneut zu einem Fahrzeugbrand auf dem Fahnenkamp in Bedburg-Hau gekommen. Bereits in der Nacht zu Samstag hatte dort auf einem Parkplatz ein Pkw gebrannt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde gegen 22.50 Uhr alarmiert. Genau an gleicher Stelle war diesmal ein VW Golf in Brand geraten. Anwohner waren durch Geräusche auf das Feuer aufmerksam geworden.