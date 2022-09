Kleve : 15-Jähriger verletzt – Unfallverursacher gesucht

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls am Mittelweg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kleve In Kleve kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte den 15-Jährigen beim Abbiegen übersehen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Auf dem Mittelweg, in Höhe der Thaerstraße, kam es am Freitag, 9. September, gegen 15.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 15-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt. Ein Autofahrer bog mit seinem Kleinwagen von der Thaerstraße kommend auf den Mittelweg ab und übersah einen 15-jährigen Kranenburger Mofafahrer sowie den 15-jährigen Pedelecfahrer aus Kleve. Beide Jungen bremsten stark und stürzten. Der Autofahrer (Opel Corsa oder Peugeot) erkundigte sich mehrfach nach dem Befinden der Jungen und fuhr dann weiter. Der Radfahrer stellte erst später fest, dass er verletzt war und begab sich daraufhin in ambulante Behandlung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 melden.