Polizei sucht Zeugen : Frau im Wald bei Kranenburg angegriffen

Kranenburg Bereits am Dienstagmittag kam es im Wald an den Sieben Quellen zu einer Streitigkeit, bei der eine 50-jährige Frau aus Kleve angegriffen wurde. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sie ging dort gegen 12.25 Uhr mit ihren beiden Hunden spazieren, als ihr ein unbekanntes Pärchen, ein Mann und eine Frau, mit zwei unangeleinten Hunden entgegenkam. Um eine Konfrontation zwischen den Tieren zu vermeiden, sprach sie das Pärchen mehrfach mit der Bitte an, die Hunde an die Leine zu nehmen. Nachdem die Unbekannten die Bitte ignorierten und ein vorbeilaufender Jogger beinahe über die Tiere stolperte, kam es zu einem kurzen Wortwechsel zwischen der 50-Jährigen und dem Hundehalter. Hierbei ging dieser auf die 50-Jährige zu, stieß gegen ihren Oberkörper und gab ihr eine Kopfnuss. Der Unbekannte ging weiter und sprach gemeinsam mit seiner Begleitung noch mit zwei Mountainbikern, die an den Personen vorbei fuhren. Danach verschwand das Pärchen in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren und faltigem Gesicht gehandelt haben. Er soll circa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein, hatte helle Augen und war hager. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer mittelblauen Steppjacke bekleidet. Die Frau trug einen hellgrauen Parka und eine Mütze. Sie hatte langes grau-blondes, lockiges Haar und ebenfalls helle Augen. Bei dem Pärchen soll es sich vermutlich um Niederländer gehandelt haben. Die Kripo Kleve sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und der Identität des unbekannten Pärchens machen können. Insbesondere der Jogger und die beiden Mountainbiker, bei denen es sich vermutlich ebenfalls um Niederländer handelt, kommen als wichtige Zeugen infrage. Sie sollen die Kripo Kleve unter 02821 5040 kontaktieren