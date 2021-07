Schwerer Zusammenstoß : Polizei sucht Unfallverursacher nach Flucht in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Ein Mann ist in Bedburg-Hau mit seinem Opel Corsa gegen einen Baum geprallt. Grund soll der Fahrer eines Transporters sein, der ihm die Vorfahrt genommen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Autofahrer hielt zunächst an, fuhr dann aber in Richtung Kalkar davon. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren auch 14 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer. Nach ersten Informationen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen hellgrünen VW Transporter T4 handeln. Hinten am Fahrzeug waren zwei Fahrräder befestigt, der Pkw hatte ein Hochdach. Am VW war ein niederländisches Kennzeichen mit schwarzer Schrift auf weißen Grund angebracht.