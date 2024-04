Nach Vernehmung eines Zeugen Polizei sucht nach tödlichem Unfall in Kleve weitere Zeugen

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall dauern an. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe ein Zeuge im Rahmen einer Vernehmung angegeben, dass ihn vier unbekannte Fahrzeuge gegen 0.20 Uhr auf der B220 zwischen Warbeyen und Kleve-Kellen in Fahrtrichtung Kleve überholt hätten. Laut Aussage des Zeugen hätten die unbekannten Verkehrsteilnehmenden auch einen weißen Lkw (7,5-Tonner), welcher nicht am späteren Unfall beteiligt gewesen war, überholt.