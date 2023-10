Wer kennt diesen Mann? Polizei sucht Mann, der mit gefälschtem Geldschein zahlen wollte

(RP) Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der am 29. August gegen 9.48 Uhr im Edeka-Markt an der Triftstraße in Kleve eine Packung Zigaretten mit einem gefälschten 100 Euro-Schein bezahlte. Der Kassiererin fiel im Rahmen der Überprüfung mittels Kontrollstift auf, dass es sich um keinen echten Geldschein handelte. Sie erklärte dem Unbekannten, dass er warten müsse. Die Verständigung war lediglich in Englisch möglich. Nachdem er zunächst gewartet hatte, verließ der Unbekannte den Supermarkt. Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.