Silvesterbilanz Polizei registriert an Silvester 13 Körperverletzungen

Eine neue Beobachtung machte in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr in der Stadt Kleve: Mit drei Einsätzen – unter anderem wegen einer brennenden Mülltonne und einem kleinen Flächenbrand – verlief die Silvesternacht für die Klever Feuerwehrleute zwar relativ ruhig. Allerdings seien die Anfahrten der Feuerwehrkräfte zu den Einsatzorten in Kleve teils durch Flaschen und Feuerwerksreste auf den Straßen behindert gewesen. „Davon hat unser Leiter berichtet, der bei allen Einsätzen mit vor Ort war“, sagt Feuerwehrsprecher Florian Pose. Dies sei unter anderem in der Klever Oberstadt der Fall gewesen. Flaschen werden an Silvester gerne als Startbehälter für Raketen genutzt – allerdings sollten die Flaschen danach natürlich nicht einfach im öffentlichen Raum stehen bleiben. Insgesamt spricht Pose aber von einer normalen Silvesternacht in Kleve: „Es wurde viel Feuerwerk gezündet, aber das hat nicht zu mehr Unfällen geführt.“