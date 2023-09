Zeuge beobachtet Einbruch Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher nach Hinweis fest

Kalkar · Am hellichten Tag versuchte ein Mann am Freitag, in Kalkar in ein Haus einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Täter und verständigte die Polizei. Die nahm kurz darauf einen verdächtigen Emmericher in Tatortnähe fest.

04.09.2023, 14:02 Uhr

Die Polizei konnte einen Einbrecher in Kalkar auf frischer Tat ertappen. Foto: dpa/Silas Stein

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte die Polizei am Freitag (1. September 2023) gegen 15.10 Uhr einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Der 58-jährige Zeuge aus Kalkar beobachtete eine verdächtige Person, die in ein unbewohntes Bauernhaus an der Straße Meerweg einbrach und informierte die Polizei. Auch als der Einbrecher über Wiesen und Felder flüchtete, behielt der Zeuge ihn im Auge, um den Einsatzkräften die Verfolgung zu ermöglichen. Im Rahmen der Fahndung nach dem zu Fuß flüchtigen Mann stellten die Beamten in Tatortnähe eine verdächtige Person mit einem Transporter fest, in dem sich Stromkabel sowie weiteres Diebesgut, beispielsweise eine Briefmarkensammlung, befand. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 39-Jährigen aus Emmerich ohne festen Wohnsitz. Sein Transporter wurde als Beweismittel sichergestellt.

(RP)