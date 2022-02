Polizei sucht Zeugen : Mann am EOC in Kleve niedergeschlagen

Mann am EOC in Kleve niedergeschlagen

Kleve Ein 62-Jähriger hielt sich am EOC-Parkplatz auf, als ihm die Männer gegen den Kopf geschlagen haben sollen. Als er zu Boden sackte, versuchten die Täter demnach, die Geldbörse des Mannes zu stehlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

(RP) Am Donnerstag gab ein 62-Jähriger Mann aus Kleve der Polizei gegenüber an, dass zwei ihm unbekannte Männer versucht hätten, ihn auszurauben. Der Klever hielt sich demnach am EOC-Parkplatz an der Hoffmannallee auf, als ihm die Männer unvermittelt gegen den Kopf geschlagen haben sollen. Daraufhin sackte der Geschädigte zu Boden und die Täter versuchten, die Geldbörse des Mannes zu stehlen. Da der 62-Jährige sich wehrte und zwei Passanten zu Hilfe eilten, seien die Täter aber ohne Beute geflüchtet. Der Klever wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.