Waren Drogen im Spiel? Polizei liefert sich Verfolgungsjagd durch Kalkar und Xanten

Am Dienstag ist es in Kalkar und Xanten zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Eine Streifenbesatzung der Klever Polizei wollte in Kalkar-Kehrum einen schwarzen VW Golf mit GEL-Kennzeichen anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Xanten, bemerkte dies und gab Gas. Er bog mehrfach innerhalb des Gewerbegebietes in Kehrum unvermittelt ab und raste über verschiedene kleinere Straßen und asphaltierte Feldwege auf die B 57 und dort weiter nach Xanten-Marienbaum.