Aus dem Polizeibericht : Polizei kontrolliert 500 Fahrzeuge an den Grenzen

Kranenburg/Straelen Die Polizei Kleve hat gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentums- und Straßenkriminalität durchgeführt.

(RP) 500 kontrollierte Fahrzeuge, 50 zu schnelle Fahrer, 14 Verstöße gegen die Ladungssicherung und vier Autofahrer, die unter Einfluss von Drogen standen und somit ihren Führerschein verloren – das ist die Bilanz der Polizei Kleve, die gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei in Kranenburg und Straelen Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentums- und Straßenkriminalität durchgeführt hat. Dabei ging den Beamten auch ein 33 Jahre alter Mann aus den Niederlanden ins Netz, der wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht wurde. Dreifaches „Pech" hatte ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Kleve. Er war in Wyler mit einem Unfallschaden an seinem Pkw angetroffen worden. Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Sonntag im Bereich des Tennisschlägers in Kranenburg 16 Meter Leitplanke sowie vier Leitpfosten beschädigt hatte. Da er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Später fiel der Mann erneut auf, diesmal in Kleve auf der Nimweger Straße. Erneut wurde eine Blutprobe entnommen.