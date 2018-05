Kranenburg: Polizei klärt über Enkeltricks auf

Kranenburg Informationsveranstaltung am 6. Juni in der Euregio-Realschule Kranenburg.

Auf Initiative des Ausschusses für Sport, Bildung, Jugend und Senioren lädt die Gemeinde Kranenburg alle Interessierten am 6. Juni um 17 Uhr in die Euregio-Realschule, Galgensteeg 21-23 in Kranenburg, zu einer Informationsveranstaltung der Polizei ein. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Die Anzahl der Betrugsfälle, bei denen Notsituationen am Telefon oder der Haustüre vorgetäuscht werden, ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Eine Aufklärung im Nachhinein ist aber nur in den wenigsten Fällen möglich. Hier kann nur eine entsprechende Prävention helfen. Prävention bedeutet in diesem Fall, sich mit möglichen Betrugsmaschen auseinanderzusetzen, um mit einem kühlen Kopf zu reagieren und nicht auf den Trick reinzufallen. Da die überwiegende Zahl der Opfer Senioren sind, ruft die Gemeinde Kranenburg insbesondere diesen Personenkreis zur Teilnahme an der Informationsveranstaltung auf. Einen großen Teil der Prävention machen die Familien aus - daher ist empfehlenswert, dass auch enge Familienangehörige an der Informationsveranstaltung teilnehmen.