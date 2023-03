„Alte Freunde“ bitten um Geld Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche per E-Mail

Die Polizei in Kleve macht auf eine neue Betrugsmasche aufmerksam. Demnach öffnete am Samstag, 11. März, gegen Mittag eine 78-jährige Frau aus Kleve die E-Mail einer „alten Freundin“. Sie war überrascht zu lesen, dass diese sich scheinbar in Indien befand und dort bestohlen worden war. Angehängt war die Bitte, eine mittlere dreistellige Summe per Auslandsüberweisung nach Delhi zu transferieren.