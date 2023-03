Klever Polizei informiert Warum manche E-Scooter gar nicht auf unseren Straßen fahren dürfen

Fahren E-Scooter schneller als 20 km/h, weil sie so gekauft oder absichtlich getunt wurden, hat das erhebliche Folgen: Die Betriebserlaubnis erlischt, er wird verkehrsrechtlich zu einem Kraftfahrzeug und der Benutzer benötigt dann einen Führerschein der Klasse B. „Beim Kauf eines E-Scooters – vor allem über das Internet oder im Ausland – darf nicht blind davon ausgegangen werden, dass er allen Richtlinien zur Teilnahme am Straßenverkehr entspricht. Manche dürfen aufgrund ihrer Ausstattung bei uns gar nicht in Betrieb genommen werden“, betont die Polizei.