Betrüger am Telefon : Die Polizei im Kreis Kleve warnt vor neuer Masche

Kreis Kleve Mit verschiedenen Methoden versuchen Betrüger an persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen. Nun warnt die Polizei im Kreis Kleve und gibt Tipps, wie man sich vor trügerischen Anrufen schützen kann.

Enkeltrick , Schockanruf, falsche Polizisten - in die Riege der Betrügereien am Telefon reiht sich nun eine neue Masche ein, vor der die Polizei im Kreis Kleve warnt.

Unter dem Begriff „Vishing“ (zusammengesetzt aus Voice und Fishing) versteht man Betrugsversuche, bei denen Täter sensible, persönliche Daten am Telefon erfragen und für kriminelle Zwecke "abfischen" wollen. So melden sich etwa angebliche Bankangestellte der hauseigenen Geldinstitutes telefonisch und machen Angaben über verdächtige Kontobewegungen. Die Betrüger geben an, dass unrechtmäßig Geld vom Konto der Angerufenen abgebucht wurde und sie nun helfen wollen, das Geld zurück zu buchen. Oftmals ist es den Tätern vorab schon gelungen, sich Zugriff auf das Online-Konto ihrer Opfer zu verschaffen und versuchen dann am Telefon, TAN-Nummern für Überweisungen zu erfragen. Über das sogenannte „Spoofing“ ist es den Betrügern zudem möglich, die Nummer der jeweiligen Bank im Telefondisplay erscheinen zu lassen, so dass nicht sofort Verdacht geschöpft wird.