Sexuelle Ausbeutung Polizei im Kreis Kleve schaltet Hotline zur „Loverboy-Methode“

Kreis Kleve · Es gibt Männer, die nähern sich systematisch Frauen an, um sie emotional zu binden und dann in die Prostitution zu verleiten. Die Kreispolizei klärt am Samstag mit einer Hotline über die kriminelle „Loverboy-Methode“ auf.

17.11.2023 , 05:15 Uhr

Die Polizei beantwortet am Samstag Fragen in einer Hotline. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Von Jens Helmus