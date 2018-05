Nazi-Schmierereien in Kleve : Polizei geht von Serientäter aus

Kleve Ein Unbekannter beschmierte die Tafel des sogenannten Judenhauses am Spoyufer mit Edding. Die Vorgehensweise des Täters sei in drei Fällen sehr ähnlich gewesen. Die Politik verurteilt die Taten.

Erneut muss in Kleve der Staatsschutz ermitteln - und erneut weist die Vorgehensweise des Täters große Parallelen zu Fällen in der Vergangenheit auf. Wie berichtet, hat ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag mit weißem Edding die Tafel des sogenannten Judenhauses am Spoyufer beschmiert. Der Text, der unserer Redaktion bekannt ist, ging deutlich über das hinaus, was man als Jugendstreich abtun könnte.