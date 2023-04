Polizei veröffentlicht Fotos Hier überfällt ein Bewaffneter die Argos-Tankstelle in Kleve

Nach einem Überfall auf die Argos-Tankstelle an der Querallee sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem Täter. Am 12. April hatte der Täter um 15.13 Uhr maskiert den Verkaufsraum betreten. Er bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und erbeutete so schließlich Bargeld aus der Kasse. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, die Bilder des Unbekannten hat die Polizei nun veröffentlicht. Sie fragt: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Täters geben?