Fahndung erfolgreich : Polizei fasst Triebtäter

Die Polizei hat in Bedburg-Hau einen 67-Jährigen festgenommen, der kürzlich aus der LVR-Klinik in Düren geflüchtet war. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bedburg-Hau Der 67 Jahre alte Mann wurde am Freitag gegen 7.25 Uhr in Bedburg-Hau von einem Passanten erkannt und widerstandslos von einem Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Hinweise, die für die Begehung von Straftaten während seines Aufenthalts in Bedburg-Hau sprechen, liegen nicht vor, so die Polizei.

Von Marc Cattelaens