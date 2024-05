Wer kennt diesen Mann? Polizei fahndet nach mutmaßlichem Ladendieb aus Bedburg-Hau

Die Kreispolizeibehörde Kleve hat nach richterlichem Beschluss Aufnahmen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die einen Ladendieb zeigen soll. Laut Polizei soll der Mann am Mittwoch (6. Dezember 2023) gegen 11.30 Uhr in einem Lampengeschäft an der Bedburger Weide in Bedburg-Hau Waren gestohlen haben. Der Gesamtwert der Waren soll im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegen.