Er versteckte sich in Container Polizei erwischt Metalldieb in Kleve auf frischer Tat

Wie die Beamten berichten, meldete am Donnerstag gegen 1.15 Uhr eine Zeugin verdächtige Vorgänge auf dem Gelände der Umweltbetriebe an der Briener Straße und informierte die Polizei. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen 21-jährigen Mann aus Kleve in einem Container mit Metallen festnehmen, in dem er sich versteckt hatte.